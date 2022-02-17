Глава Татарстана предложил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года

Москва, 17 февраля. Систему льготной ипотеки со ставкой в 7% для россиян стоит пролонгировать до 2024 года, заметил во время коллегии Минстроя РФ глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По его словам, в проекте развития строительной отрасли до 2030 года прописаны только адресные меры поддержки, но не предусмотрены другие варианты помощи при покупке жилья. Минниханов порекомендовал повысить разрешенную стоимость жилья в рамках льготной ипотеки с 3 до 6 млн рублей, а также распространить послабление на индивидуальную недвижимость.

Программа субсидируемой ипотеки должна завершиться летом 2022 года. Она была запущена в начале пандемии коронавирусной инфекции в качестве одной из мер поддержки населения и отрасли, но позднее ее продлили с изменением ряда условий.

Депутат Госдумы Александр Якубовский ранее предложил распространить льготное кредитование на вторичное жилье в населенных пунктах.

Весной стоит ожидать роста ставок по ипотеке до 11–12%. С большой долей вероятности показатель не превысит планки в 15%, приводит INFOX прогноз Минфина.