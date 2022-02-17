Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 14:56
14:56
Происшествия
Голову женщине на юге Москвы проломил топором ее психически больной отец
14:53
Происшествия
Убийцей замглавы управления автодорог Тамбовской области может оказаться его пасынок
14:51
Политика
Авторы «Чжунго жибао» возложили на США ответственность за запугивание людей войной
14:51
Общество
Город Спутник на Дальнем Востоке планируют построить за 6 лет
14:50
Политика
Захарова назвала кощунством заявление Псаки о захоронениях мирных жителей в Донбассе
14:47
Общество
Звезда фильма «Крестный отец» Фрэнк Пеше скончался в 74 года
14:45
Происшествия
Жительница улицы Инженерной выпала из окна и разбилась насмерть в Калининграде
14:44
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали при крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии
14:40
Общество
Дмитрий Песков признал наличие проблемы с бездомными животными в России
14:38
Весь мир
Прокуратура Италии возбудила уголовное дело против Береговой охраны Ливии
Все новости

Глава Татарстана предложил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 14:04
Экономика
Глава Татарстана предложил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года
kremlin.ru

Москва, 17 февраля. Систему льготной ипотеки со ставкой в 7% для россиян стоит пролонгировать до 2024 года, заметил во время коллегии Минстроя РФ глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По его словам, в проекте развития строительной отрасли до 2030 года прописаны только адресные меры поддержки, но не предусмотрены другие варианты помощи при покупке жилья. Минниханов порекомендовал повысить разрешенную стоимость жилья в рамках льготной ипотеки с 3 до 6 млн рублей, а также распространить послабление на индивидуальную недвижимость.

Программа субсидируемой ипотеки должна завершиться летом 2022 года. Она была запущена в начале пандемии коронавирусной инфекции в качестве одной из мер поддержки населения и отрасли, но позднее ее продлили с изменением ряда условий.

Депутат Госдумы Александр Якубовский ранее предложил распространить льготное кредитование на вторичное жилье в населенных пунктах.

Весной стоит ожидать роста ставок по ипотеке до 11–12%. С большой долей вероятности показатель не превысит планки в 15%, приводит INFOX прогноз Минфина.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Глава Татарстана предложил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года
ипотека жилье минниханов ипотечное кредитование льготная ипотека
Комментировать