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Песков назвал безответственными фейками прогнозы Politico о «вторжении» России на Украину

Политика
Песков назвал безответственными фейками прогнозы Politico о «вторжении» России на Украину
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 17 февраля. Публикация издания Politico о «нападении» России на Украину после 20 февраля является очередным фейком.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя прогнозы западных СМИ о «российском вторжении», он подчеркнул, что никто из авторов этих вбросов не признал потом свою неправоту.

«Все предположения о датах "вторжения" РФ на Украину оказались вбросами и безответственными фейками», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что Москва не собирается требовать от западной прессы публичных извинений за публикацию материалов о «нападении» РФ на Украину. Однако читатели изданий должны понять, чего стоит такая информация, уточнил он.

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