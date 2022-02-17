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Песков исключил переговоры России и Украины из-за обострения ситуации в Донбассе

Политика
Песков исключил переговоры России и Украины из-за обострения ситуации в Донбассе
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 17 февраля. Россия не планирует вести переговоры с Украиной на фоне обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что напряженная обстановка на юго-востоке соседней страны вызывает беспокойство у России.

«В планах переговоров с Киевом нет. Но, естественно, это предмет очень и очень глубокой озабоченности», — добавил Дмитрий Песков на брифинге.

Официальный представитель Кремля ранее сообщил, что ситуация в Донбассе обострилась из-за провокаций Вооруженных сил Украины. Россия, по его словам, следит за публикациями СМИ в этом вопросе. Песков возмутился, что ни один представитель Запада не говорит об ударном потенциале ВСУ на линии соприкосновения.

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