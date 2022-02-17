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Песков исключил возможность возвращения войск ВС РФ в пункты дислокации за один день

Армия
Песков исключил возможность возвращения войск ВС РФ в пункты дислокации за один день
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 февраля. Вернуть российский воинский контингент в места постоянной дислокации за один день невозможно, поскольку для этого необходимо время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Министерство обороны России имеет четкие графики по возвращению соединений в места постоянного базирования.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские войска способны вернуться в пункты постоянной дислокации в течение суток, однако будут находиться на территории республики столько, сколько потребуется.

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