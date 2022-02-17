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Цены на бензин в Калифорнии достигли рекордных значений

Весь мир
Цены на бензин в Калифорнии достигли рекордных значений
Global Look Press  /  Zeng Hui / XinHua

Сакраменто, 17 февраля. Стоимость топлива на заправках Калифорнии достигло рекордного уровня — 4,72 доллара за галлон. По прогнозам специалистов, в ближайшие месяцы она может еще больше возрасти, превысив психологическую отметку в 5 долларов.

Аналитики указывают, что существует несколько факторов, которые влияют на рост цен на бензин по всей стране — не только на Западном побережье. Одним из главных, помимо инфляции, становится переход на так называемую «зеленую» энергетику, что спровоцировало падение финансирования геологоразведки и ввода в строй новых месторождений. Это привело к провоцированию энергетического кризиса и росту цен на энергоресурсы, в том числе — и на нефть.

В настоящее время средняя стоимость бензина в США составляет 3,51 доллара за галлон. Цены в Калифорнии долгое время были одними из самых высоких, но в последние годы они резко возросли отчасти из-за изменений на некоторых нефтеперерабатывающих заводах Западного побережья. В некоторых случаях предприятия были закрыты, в то время как другие модифицируются для переработки возобновляемых видов топлива, таких как биодизель.

«Калифорния является показателем того, что произойдет с энергетическим переходом. Ряд нефтеперерабатывающих заводов закрыты навсегда. Возможно, было бы правильно сократить потребление ископаемого топлива, но этот процесс не будет безболезненным», — говорит руководитель отдела энергетического анализа Службы информации о ценах на нефть (OPIS) Том Клоза.

По его мнению, сокращение перерабатывающих мощностей и падение уровня добычи на Западном побережье на 25%, связанное с пандемией, привели к нынешнему результату. В то же время Клоза считает, что уже во втором квартале стоимость галлона бензина может превысить 5 долларов. Помимо этого, существуют факторы геополитической нестабильности, которые могут еще сильнее взвинтить стоимость нефтепродуктов.

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Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Кроме того, свою лепту в рекордно высокие цены в Калифорнии вносят местные налоги. В штате действует налог на выбросы углерода, а также другие налоги и сборы, которые добавляют более двух долларов в итоговую цену галлона бензина.

«В большинстве штатов нет таких сборов. Но это становится все более привлекательным для ряда «синих» штатов. Если вы хотите отвлечь людей от ископаемого топлива, вы должны начать взимать плату за углерод», — уверен Клоза.

Хотя средняя стоимость бензина в США существенно ниже, чем в Калифорнии, она растет гораздо быстрее в процентном отношении. Цены на бензин выросли на 6% по всей стране только за последний месяц, годовой рост составил 40%. В то же время в Калифорнии цены выросли всего на 2% за месяц и на 35% за год.

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Global Look Press / Xinhua / Xinhua

Рост цен на горючее и другие товары первой необходимости стал настоящей головной болью для команды президента Байдена и рискует обернуться политическими проблемами для Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

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