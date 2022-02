Цены на бензин в Калифорнии достигли рекордных значений

Сакраменто, 17 февраля. Стоимость топлива на заправках Калифорнии достигло рекордного уровня — 4,72 доллара за галлон. По прогнозам специалистов, в ближайшие месяцы она может еще больше возрасти, превысив психологическую отметку в 5 долларов.

Аналитики указывают, что существует несколько факторов, которые влияют на рост цен на бензин по всей стране — не только на Западном побережье. Одним из главных, помимо инфляции, становится переход на так называемую «зеленую» энергетику, что спровоцировало падение финансирования геологоразведки и ввода в строй новых месторождений. Это привело к провоцированию энергетического кризиса и росту цен на энергоресурсы, в том числе — и на нефть.

On Wednesday, California gas prices hit a record high of at least $4.72 a gallon on average, according to AAA's gas prices map. https://t.co/GxdhEDn2HA