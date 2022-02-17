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Киевляне заметили дым над посольством России

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 13:59
Происшествия
Киевляне заметили дым над посольством России
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 17 февраля. Жители Киева увидели, что из здания российского посольства идет дым. Происшествие случилось 17 февраля.

Западные СМИ уже успели прокомментировать инцидент. Журналисты предполагают, что российские дипломаты последовали примеру американских и немецких коллег и начали уничтожать секретные документы в посольстве на Украине.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщало: Госдепартамент США распорядился уничтожить компьютеры и сетевое оборудование в посольстве, расположенном в Киеве. Из украинской столицы также были эвакуированы американские и британские дипломаты.

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