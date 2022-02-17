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Представители ВСУ заявили об обстреле детского сада в Станице Луганской

Армия
Представители ВСУ заявили об обстреле детского сада в Станице Луганской
Федеральное агентство новостей

, 17 февраля. Представители Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сообщили об артиллерийском обстреле населенного пункта Станица Луганская, что привело к ранениям мирных граждан.

По утверждению пресс-службы командования операции объединенных сил ВСУ, артиллерийский снаряд разорвался на территории детского сада в Станице Луганской.

"По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии", — заявили представители ВСУ.

Ранее сообщалось о многочисленных обстрелах населенных пунктов Луганской Народной Республики бойцами ВСУ, в ходе которых использовались тяжелые минометы и другое мощное вооружение.

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ЛНР всу обстрелы
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