Представители ВСУ заявили об обстреле детского сада в Станице Луганской

, 17 февраля. Представители Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сообщили об артиллерийском обстреле населенного пункта Станица Луганская, что привело к ранениям мирных граждан.

По утверждению пресс-службы командования операции объединенных сил ВСУ, артиллерийский снаряд разорвался на территории детского сада в Станице Луганской.

"По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии", — заявили представители ВСУ.

Ранее сообщалось о многочисленных обстрелах населенных пунктов Луганской Народной Республики бойцами ВСУ, в ходе которых использовались тяжелые минометы и другое мощное вооружение.