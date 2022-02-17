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Путин: зарплаты и пенсии сотрудников МВД будут повышаться

Экономика
Путин: зарплаты и пенсии сотрудников МВД будут повышаться
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 февраля. Сотрудники министерства внутренних дел России должны получать такую же поддержку государства, как силовые органы, военные и другие группы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства ранее заявлял о необходимости сокращать разрыв в доходах между сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны.

«Уровень социальной защищенности сотрудников МВД будет повышаться, это касается и индексации зарплат и пенсий», — заявил Путин.

Пенсии военных и гражданских лиц ранее были проиндексированы по уровню фактической инфляции 2021 года.

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