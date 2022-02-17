Путин: зарплаты и пенсии сотрудников МВД будут повышаться

Москва, 17 февраля. Сотрудники министерства внутренних дел России должны получать такую же поддержку государства, как силовые органы, военные и другие группы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства ранее заявлял о необходимости сокращать разрыв в доходах между сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны.

«Уровень социальной защищенности сотрудников МВД будет повышаться, это касается и индексации зарплат и пенсий», — заявил Путин.

Пенсии военных и гражданских лиц ранее были проиндексированы по уровню фактической инфляции 2021 года.