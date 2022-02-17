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«ФАН повсюду»: что происходит на линии соприкосновения в Донбассе

Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит на линии соприкосновения в Донбассе
Global Look Press  /  Michael Forster Rothbart, Alexander Rekun

Западные СМИ в последний месяц устроили настоящую истерию по поводу «вторжения» России на Украину. Даже назначались конкретные даты и время якобы начала военной операции. Так, британские издания утверждали, что вторжение произойдет 16 февраля. The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, назвала три часа ночи как «наиболее вероятное время».

Как информационная кампания Запада сказалась на ситуации в Донбассе рассказывает находящийся на линии соприкосновения военный писатель Владлен Татарский

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В выпуске:

Какая сейчас ситуация на линии соприкосновения в Донбассе?

Как изменилось поведение ВСУ?

Продолжают ли ВСУ организовывать диверсии в Донбассе?

Изменится ли ситуация после заявления Минобороны РФ об окончании учений в Крыму?

Нужно ли России официально признавать ЛНР и ДНР?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеSpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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