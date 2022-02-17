Пушков заявил о необходимости исключить участие трэш-стримеров в ток-шоу

Москва, 17 февраля. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратился к представителям 12 телеканалов с предложением исключить участие трэш-стримеров в ток-шоу.

О своей инициативе сенатор рассказал на заседании с комиссией Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества. Пушков отметил, что такое предложение соответствует интересам всех представителей возглавляемого им органа. В СФ готовится закон, который запретит трэш-стримы как явление, напомнил он.

«Но с другой стороны мы замечаем, что трэш-стримеры попадают в телевизионное пространство и демонстрируют там себя. Эту тему из телевизионного пространства надо исключить», — подчеркнул Пушков.

Алексей Пушков ранее заявил о главенствующей роли России в глобальной безопасности. Без участия РФ международные площадки превратятся в платформы для обмена мнениями, но не более, подчеркнул сенатор Алексей Пушков.