Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 14:55
14:53
Происшествия
Убийцей замглавы управления автодорог Тамбовской области может оказаться его пасынок
14:51
Политика
Авторы «Чжунго жибао» возложили на США ответственность за запугивание людей войной
14:51
Общество
Город Спутник на Дальнем Востоке планируют построить за 6 лет
14:50
Политика
Захарова назвала кощунством заявление Псаки о захоронениях мирных жителей в Донбассе
14:47
Общество
Звезда фильма «Крестный отец» Фрэнк Пеше скончался в 74 года
14:45
Происшествия
Жительница улицы Инженерной выпала из окна и разбилась насмерть в Калининграде
14:44
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали при крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии
14:40
Общество
Дмитрий Песков признал наличие проблемы с бездомными животными в России
14:38
Весь мир
Прокуратура Италии возбудила уголовное дело против Береговой охраны Ливии
14:37
Происшествия
Московский суд не стал заключать под стражу блогера Била за использование Instagram
Все новости

Губерниев считает, что Россия недобирает золота на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские игры 2022
Губерниев считает, что Россия недобирает золота на Олимпиаде в Пекине
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 17 февраля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об успехах российских олимпийцев на играх в Пекине. Телеведущий считает, что команда Олимпийского комитета России (ОКР) пока недобирает золотых медалей.

По словам Губерниева, Олимпиада в Китае «в целом соответствует ожиданиям». Однако комментатор хотел бы видеть больше золотых медалей в копилке сборной ОКР.

«Но мы, с моей точки зрения, немного недобираем золота. Посмотрим, что будет дальше. Последние дни для нас традиционно удачные», — приводит слова телеведущего НСН.

При этом Губерниев уточнил, что у российских лыжников, по его мнению, уже наблюдается перебор медалей. В целом же комментатор считает, что спортсмены ОКР могли показать лучший результат, например, в экстремальных видах, коньках и скелетоне, пишет «Вечерняя Москва».

«Потому что соперники сильней — это спорт», — подытожил Губерниев.

Ранее комментатор выразил недовольство поддержкой российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Спортсмен допустил пять промахов во время соревнований на Олимпиаде в Пекине и взял бронзу вместо золота или серебра.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Губерниев считает, что Россия недобирает золота на Олимпиаде в Пекине
спорт губерниев олимпиада
Комментировать