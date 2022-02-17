Губерниев считает, что Россия недобирает золота на Олимпиаде в Пекине

Москва, 17 февраля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об успехах российских олимпийцев на играх в Пекине. Телеведущий считает, что команда Олимпийского комитета России (ОКР) пока недобирает золотых медалей.

По словам Губерниева, Олимпиада в Китае «в целом соответствует ожиданиям». Однако комментатор хотел бы видеть больше золотых медалей в копилке сборной ОКР.

«Но мы, с моей точки зрения, немного недобираем золота. Посмотрим, что будет дальше. Последние дни для нас традиционно удачные», — приводит слова телеведущего НСН.

При этом Губерниев уточнил, что у российских лыжников, по его мнению, уже наблюдается перебор медалей. В целом же комментатор считает, что спортсмены ОКР могли показать лучший результат, например, в экстремальных видах, коньках и скелетоне, пишет «Вечерняя Москва».

«Потому что соперники сильней — это спорт», — подытожил Губерниев.

Ранее комментатор выразил недовольство поддержкой российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Спортсмен допустил пять промахов во время соревнований на Олимпиаде в Пекине и взял бронзу вместо золота или серебра.