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Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 18 февраля

Экономика
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 18 февраля
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 февраля. Центробанк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 18 февраля.

Американская валюта подорожала на 74 копейки относительно предыдущего значения и достигла 75,75 рубля. Евро прибавил 82 копейки, его курс составил 86,13 рубля.

Сообщения об обострении ситуации в Донбассе спровоцировали резкий рост биржевых курсов. Доллар укрепился до 76,19 рубля, а евро — до 86,57 рубля. Кроме того, на 3% просел индекс Мосбиржи.

Если переговорный процесс по Украине завершится положительно, то геополитические риски снизятся. Инвесторы сами обратят внимание на рубль из-за высоких ставок Банка России, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Тем временем ЦБ уже начал тестировать переводы цифрового рубля. К эксперименту присоединились крупнейшие банки страны. Этот вид платежной единицы не заменит наличные и безналичные средства, а станет дополнительным инструментом расчетов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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