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Даня Милохин получил сотрясение мозга в результате ДТП в Москве

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 13:44
Общество
Даня Милохин получил сотрясение мозга в результате ДТП в Москве
instagram.com  /  @danya_milokhin

Москва, 17 февраля. Блогер и музыкант Даня Милохин ответил на вопросы подписчиков в Instagram о своем состоянии после ДТП с участием велосипедиста, которое произошло в Москве.

Милохин опубликовал снимки с ранами на лице. В Сети предположили, что блогера избили, но вскоре он опроверг эту информацию. Оказалось, что на Земляном Валу в звезду врезался велосипедист. Милохин потерял сознание, но его тут же привели в чувство. После инцидента он прошел медицинское обследование, включая сканирование на аппарате МРТ.

«Все супер. Сказали, что у меня небольшое сотрясение мозга. Нужен постельный режим. Заниматься хоккеем тоже пока нельзя», — пояснил Даня в Stories.

Даня Милохин получил сотрясение мозга в результате ДТП в Москве
Prt Scr instagram.com / @danya_milokhin

Блогер находится в DreamTeam House, где записывает новые ролики для TikTok. В последнее время Милохин увлекся хоккеем и стал вести здоровый образ жизни. Настроиться на новый лад ему помогло участие в шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период».

Ранее звезда TikTok признался, что Авербух заставлял его целоваться с партнершей Евгенией Медведевой. У блогера и фигуристки не было романа, они просто подогревали интерес к шоу.

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Все новости / Общество / Даня Милохин получил сотрясение мозга в результате ДТП в Москве
дтп блогер Милохин
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