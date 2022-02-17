Песков сравнил Джеймса Бонда с путешественником Пржевальским в пользу последнего

Москва, 17 февраля. Пресс-секретарь президента, председатель медиасовета Русского географического общества Дмитрий Песков сравнил Джеймса Бонда и путешественника Николая Пржевальского в пользу последнего.

В штаб-квартире РГО во время общения с прессой Песков ответил на вопрос о важности и необходимости проекта по напоминанию молодежи о великих русских путешественниках. Пресс-секретарь отметил, что такие программы интересны, но они должны быть талантливо исполнены. Песков добавил, что такие путешественники, как Пржевальский, были уникальными людьми и выполняли специальные миссии.

«Вы что, думаете, что он ехал на лошади и созерцал все вокруг, искал там корешки и травки? Нет, этот человек был разведчиком и так далее. Пржевальский был не хуже Джеймса Бонда, он был лучше, и задолго до Джеймса Бонда», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента ранее высказался по поводу проекта «Основы государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей в России». Он заявил, что вызвавший недовольство общественности проект пройдет доработку.