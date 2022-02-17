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Концерт классической музыки для дельфинов и китов прошел в Екатеринбурге
Общество
Концерт классической музыки для дельфинов и китов прошел в Екатеринбурге
mos.ru  /  Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Екатеринбург, 17 февраля. В Екатеринбурге прошел концерт классической музыки для дельфинов и китов. Концертмейстер Уральского академического филармонического оркестра Вероника Лемишенко рассказала о реакции млекопитающих на музыку.

По ее словам, белые полярные киты и дельфины эмоционально реагируют на произведения Баха. Композиции на арфе исполнили в Океанариуме Екатеринбурга музыканты филармонического оркестра. Как пояснила Лемишенко, учеными доказано, что звучание арфы полезно для здоровья дельфинов, а также для человека. Она отметила, что играла для жителей океанариума с огромным удовольствием, волнения не было, сообщает «Свердловское областное телевидение».

Во время концерта млекопитающих никто не подкармливал, они сами плыли на звуки. Мероприятие организовали накануне ежегодного фестиваля Bach-fest, в рамках которого концерты проводятся в необычных местах.

Ранее ФАН сообщал, что специалисты Корнельского университета выявили 175 видов «разговаривающих» рыб. Они изучили поведение лучеперых рыб.

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концерт океанариум дельфины
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