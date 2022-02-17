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Невероятный сейв игрока «Флориды» Карлссона дважды спас команду от гола в матче НХЛ

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 13:38
Спорт
Невероятный сейв игрока «Флориды» Карлссона дважды спас команду от гола в матче НХЛ
ТАСС  /  Bildbyran via ZUMA Press

Роли, 17 февраля. Шведский защитник «Флориды» Лукас Карлссон в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги совершил два подряд фантастических сейва.

Сначала команду спас российский вратарь Сергей Бобровский. Затем на добивании сыграл финский форвард «Харрикейнз» Йеспери Котканиеми. Казалось, ворота «Флориды» были уже пустыми, однако у защитника «Пантерз» Лукаса Карлссона были другие планы на этот счет. Швед, находясь в створе, сначала отбил шайбу черенком клюшки, затем второй раз спас свою команду после броска игрока «Каролины» Стива Лоренца.

Сам матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Флориды». За «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Сэм Райнхарт и Аарон Экблад. У «Каролины» голы себе в актив записали Теуво Терявяйнен и Тони Д'Анджело.

Сегодня 17 февраля петербургский «Зенит» в рамках плей-офф Лиги Европы сыграет против «Бетиса». Встречу обслужит французская бригада арбитров с Клеманом Тюрпеном во главе.

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хоккей нхл Флорида Пантерз лукас карлссон
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