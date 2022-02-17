Эксперт по строительству Газизов оценил планы государства по развитию спортивной инфраструктуры в РФ

В конце января глава Кабмина РФ Михаил Мишустин заявил, что на развитие спортивной инфраструктуры в регионах до 2030 года из федерального бюджета выделят свыше 9 млрд рублей. Из них около 2,5 млрд рублей должны реализовать уже в 2022 году. Почему без помощи частных инвесторов здесь не обойтись и реально ли их привлечь к развитию общественной инфраструктуры, рассказал Ильшат Газизов, основатель компании «ФИЗРА», которая занимается строительством крытых футбольных манежей и их управлением.

Бюджет будет реализовываться в рамках проекта «Бизнес-спринт». Инициатива предполагает создание спортивной инфраструктуры в шаговой доступности. Чтобы каждый житель мог приобщиться к здоровому образу жизни недалеко от дома. Но на одни государственные деньги такое реализовать невозможно. Бюджет на восемь лет — 9 млрд рублей. Сколько уйдет в каждый регион — неясно, но, например, Калининградская область в 2022 и 2023 годах получит 120 млн рублей. Этого может быть мало для заявленного числа объектов. В планах у государства — с помощью выделенных денег построить 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных спортивных площадок».

«По очень грубым оценкам, строительство обычного спорткомплекса стоит около 300 млн. рублей. То есть субсидируемых на всю страну 9 млрд рублей реально хватит максимум на 30 спортивных объектов», — отметил Газизов.

Государство самостоятельно не справится с запланированными объемами, уверен эксперт. Поэтому проект «Бизнес-спринт» и выделение определенной части федерального бюджета можно рассматривать как инициативу властей, направленную на привлечение частных инвесторов к развитию инфраструктуры для массового спорта в регионах. Правительство хочет уже к 2024 году половину спортивных объектов создавать с участием внебюджетных денег.

«Привлечение частного строительства может помочь снизить стоимость строительства объектов. У компаний, которые этим занимаются, в том числе у нашей, уже есть опыт введения в работу объектов, запущенных на собственные средства. Тем самым мы понимаем, что нужно конечному потребителю массового спорта, а также как оптимизировать расходы, возводя объекты за 50-80 млн рублей вместо обозначенных выше 300 млн», — поделился мнением предприниматель.

vk.com / Ильшат Газизов

В проекте «Бизнес-спринт» предусмотрен беспроцентный заем на условиях софинансирования до 500 тыс. рублей с последующим возвратом в течение трех лет. На это с 2023 года ежегодно будет выделяться 3 млрд рублей. Но пока в попытках государства привлечь частные инвестиции к созданию спортивных объектов не все идеально. По словам специалиста, главная проблема заключается в том, что строить спортивные объекты недешево, соответственно, они долго окупаются.

«Спорткомплексы, строительство которых стоит несколько сотен миллионов, попросту не окупаемы. Бизнес не захочет рисковать и вкладывать деньги в инициативы с неизвестной перспективой. Решением могут стать спортивные манежи небольшого размера, что поможет оптимизировать затраты. Например, строительство некапитального манежа с полем 20х40 обходится нам в 35 млн рублей. Выручка за 2021 год с двух таких объектов составила 23 млн рублей. Если дальше динамика будет не хуже, окупить проект с учетом ежемесячных затрат получится через 6-8 лет. И это уже приемлемый для бизнеса срок», — рассказал Ильшат Газизов.

Также сделать менее острым вопрос опасений, связанных с долгим ожиданием возвращения вложенных средств, может государственное решение о частичном финансировании проекта — от 20 до 80%. Это поможет снизить риски для частных предпринимателей, готовых заняться строительством и управлением спортивной инфраструктуры, которые не уверены в прибыльности объекта. Несмотря на желание государства и предпринимателей вкладываться и развивать спортивную инфраструктуру, есть сложность, которая заключается в региональных властях.

«Они только начинают учиться сотрудничать с бизнесом: ГЧП — это сложная процедура, которая требует взаимодействия двух сторон. Мы подали заявки в 81 регион страны и 45 городов ответили, что готовы рассмотреть сотрудничество, что является хорошим результатом. Но для нас это определенный риск, так как неизвестен исход работы бизнеса с государством по этой новой модели. Предприниматели в государственно-частном партнерстве занимают очень шаткое положение, так как ответственность за какие-либо ошибки ляжет только на плечи бизнеса», — заявил Газизов.

vk.com / Ильшат Газизов

По словам эксперта, в основном проблемы связаны с тем, что в России не до конца сформирована законодательная база в области ГЧП как на федеральном, так и на региональном уровне. Постоянно появляются новые нормативно-правовые акты, регулирующие такое сотрудничество, но порой они противоречат закону или не совсем логичны. Подход к соглашениям постепенно становится более системным, однако пока все далеко от идеала. И в результате не все государственные и частные организации понимают, как именно работать в рамках ГЧП. Кроме того, есть сложности в оформлении документов, связанные, например, с рисками судебного оспаривания такой схемы, что опять приводит к несовершенству законодательной базы. И в целом подготовить документы трудно. Таким образом, две стороны готовы сотрудничать, но не могут договориться и оформить все бумаги.

«У этой государственной инициативы, однозначно, есть потенциал, бизнес его видит. Рынок спортивной инфраструктуры — это «голубой океан». Например, в России не хватает около 3 тыс. только футбольных манежей, предприниматели совместно с государством могут решить эту проблему. Однако успешность программы развития спортивной инфраструктуры в стране зависит от того, как будет развиваться нормативно-правовая база в регионах и насколько заинтересованы в этом будут представители власти на местах. Смогут ли они договориться с бизнесом о финансировании и предоставлении земли для строительства», — резюмировал предприниматель.

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