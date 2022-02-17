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Замглавы МИД РФ Грушко исключил отправку ответа НАТО по вопросу безопасности 17 февраля

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 13:33
Политика
Замглавы МИД РФ Грушко исключил отправку ответа НАТО по вопросу безопасности 17 февраля
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 17 февраля. Российская сторона 17 февраля не отправит НАТО ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам российского дипломата, Москва еще прорабатывает реакцию на ответ Североатлантического альянса по безопасности.

Россия направила западным странам свои предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности. Одним из ключевых вопросов является отказ НАТО от расширения на восток.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия направит Соединенным Штатам письмо с реакцией на предложения по безопасности 17 февраля. Министр отметил, что текст документа будет обнародован через несколько часов после отправки в Вашингтон.

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нато мид гарантии безопасности
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