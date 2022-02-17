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Экстрасенс Павсекакий привел доказательства, что пророчество Нострадамуса начало сбываться

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 13:30
Общество
Экстрасенс Павсекакий привел доказательства, что пророчество Нострадамуса начало сбываться
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Москва, 17 февраля. Российский экстрасенс Павсекакий Богданов нашел подтверждение тому, что пугающие пророчества Нострадамуса о переменах в России и мире начали сбываться.

Французский алхимик в своих катренах описал зловещее знамение, которое определит начало серьезного конфликта. После него мировой порядок начнет меняться, и продлится это восемь лет. Павсекакий уверен, что под знамением Нострадамус имел в виду прохождение рядом с Землей крупного астероида. Небесное тело приблизилось к планете в ночь с 18 на 19 января, астрономы присвоили ему класс «потенциально опасный». В этом экстрасенс увидел символ.

«Почему год станет переломным? Нет больше Ангелы Меркель. Отсутствуют другие политики, собиратели Европы. Два года назад появился некий Борис, который будет раскалывать Европу. Изначально все предполагали, что Борис Ельцин расколет ее, но мы теперь знаем, что это Борис Джонсон», — сообщил Павсекакий в беседе с iReactor.

Экстрасенс Павсекакий привел доказательства, что пророчество Нострадамуса начало сбываться
wikipedia.org / César de Notre-Dame / Public Domain

Нострадамус предсказал большие перемены, которые произойдут в мире. Экстрасенс расшифровал катрены прорицателя относительно событий 2022 года, согласно им Россия выйдет из конфликта Востока и Запада победителем.

«Многополярный мир: Европа, Россия, Китай и Америка превратится в четко биполярный – РФ и Китай против ЕС и США, а после 2022 года Россия, ввиду экономических и политических моментов, будет вести большую игру на европейском поле. Часть стран отколется от европейского пространства, войдя в военные и политические союзы с Москвой и Пекином. Это будет старт невероятных изменений, и на все про все будет восемь лет», — подвел итог Павсекакий.

Экстрасенс Павсекакий привел доказательства, что пророчество Нострадамуса начало сбываться
pxhere.com /

Исследователи катренов Нострадамуса увидели в предсказаниях алхимика немало бед и катастроф для всего мира. Пророк описал сильный ураган в Европе, землетрясение в Азии, и все эти события относятся к 2022 году. Многие страны испытают на себе экономические потрясения.

Одной из самых главных грядущих проблем станет глобальное потепление. Нострадамус был уверен, что оно станет началом конца. На планету обрушатся цунами и засуха, а люди столкнутся с нехваткой чистой воды и натуральных продуктов, что повлечет за собой страшный голод.

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нострадамус пророчества павсекакий
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