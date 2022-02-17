Почему Саудовская Аравия игнорирует просьбы Байдена об увеличении добычи нефти

Саудовская Аравия намерена отвергнуть призыв президента США Джо Байдена увеличить нефтедобычу ради снижения цен на топливо и сдерживания инфляции, сообщает The Intercept. Соответствующий отказ последовал сразу за состоявшимися на прошлой неделе телефонными переговорами американского лидера с королем Салманом бин Абдул Азизом.

Во время этого разговора глава Белого дома в очередной раз подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке королевства в так называемых «оборонительных операциях» против йеменских повстанце-хуситов из движения «Ансар Аллах», сделавших территорию Саудовскую Аравию целью ударов своих ракет и беспилотников. Однако это вновь не привело к удовлетворению просьбы американского лидера об увеличении выработки и экспорта черного золота. При этом стоит отметить, саудиты отказали ему уже второй раз подряд — он уже обращался к Эр-Рияду с аналогичной просьбой в августе минувшего 2021 года.

After a call between President Joe Biden and Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, the @IEA attributed soaring gas prices to Saudi Arabia’s “chronic” refusal to increase production. This could spell trouble for Democrats in the U.S. midterms.https://t.co/B9s4PdHQwq — The Intercept (@theintercept) February 17, 2022

Критическая важность

Сейчас для Байдена вопрос добычи нефти имеет принципиальное значение, поскольку оказывает влияние на внутреннюю ситуацию в США. Уже осенью, в середине президентского срока нынешнего лидера, в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы в Палату представителей Конгресса. И избиратели вполне могут возложить на текущие власти вину за повышение цен на бензин. Так что Байден был вынужден вновь попросить своих ближневосточных коллег пойти на уступки.

«Саудовская Аравия исторически играет жизненно важную роль в обеспечении мировых энергетических рынков необходимыми энергоресурсами для поддержки сильной и устойчивой экономики. Президент отметил, что это особенно важно сейчас, в период геополитической нестабильности и глобального восстановления», — сказал журналистам представитель администрации лидера США.

US Asks Saudi Arabia to Boost Oil Production Amid Russia Attack Fears https://t.co/A3k3wsKGTo pic.twitter.com/nyLlRZ1nlY — SwaveDigest (@SwaveDigest) February 17, 2022

При этом высокопоставленный сотрудник Конгресса от демократов, говоря на условиях анонимности, сказал журналистам издания The Intercept, что Эр-Рияд сейчас намеренно использует свое преимущество, чем вызывает раздражение Вашингтона.

«Учитывая огромную поддержку, которую администрация Байдена оказала саудовцам, нарушив ключевое предвыборное обязательство пересмотреть отношения с ними, можно было бы ожидать, что они будут более полезны», — отмечает американский чиновник.

Соблюдение соглашений

Тем не менее нельзя в данном случае оставлять без внимания и причину позиции Эр-Рияда.

«Что касается энергетических и нефтяных рынков, Хранитель Двух Священных мечетей (король Салман — Прим. ред.) подчеркнул важность поддержания баланса и стабильности на нефтяных рынках», — говорится в официальной публикации саудоввского правительства. Это высказывание и стало свидетельством косвенного отказа Эр-Рияда идти на уступки.

В данном случае Саудовская Аравия вновь игнорирует призывы Байдена именно из-за своего взгляда на соблюдение уже существующего соглашения ОПЕК+, регулирующего уровень добычи нефти.

Saudi Arabia has rejected US' calls to pump more oil as re-negotiating quotas between OPEC members does not aid in stabilising oil marketshttps://t.co/I5bTmB1t0M — Middle East Inst-NUS (@MEI_NUS) February 17, 2022

Королевство совсем недавно столкнулось с последствиями бесконтрольной выработки углеводородов. В период пандемии COVID-19, когда спрос на топливо резко упал, это привело к перенасыщению рынка, падению стоимости черного золота и глобальному кризису. Соответствующим образом, данное событие нанесло значительный ущерб бюджету монархии, причастной к проблемам других держав государств. Сейчас же Организация стран — экспортеров нефти регулирует уровень добычи, что позволило искусственным путем поддерживать стоимость углеводородов.

Федеральное агентство новостей /

С тех пор США уже неоднократно критиковали участников ОПЕК+ за нежелание наращивать объемы добычи нефти. Администрация Байдена борется за это исходя из собственных политических интересов, однако она не была готова к тому, что такой давний союзник Вашингтона как Эр-Рияд не удовлетворит запрос президента.

Global Look Press / ТАСС / Bernd von Jutrczenka / Oli Scarff

Впрочем, пока нельзя сказать, что в этом вопросе поставлена точка, считает саудовский нефтяной аналитик и соучредитель компании Tanker Trackers Самир Мадани. По мнению эксперта, королевство имеет механизмы для снижения стоимости топлива в США и вне действующих соглашений о добыче.

Мадани отметил, что в случае возникновения особой потребности, монархия Персидского залива может просто увеличить поставки уже имеющейся в ее распоряжении нефти Соединенным Штатам. Но Саудовские власти все равно пока не делают этого.

Федеральное агентство новостей /

Сложности в отношениях союзников

Напряженность в отношении между двумя государствами наметилась еще несколько лет назад — в 2018 году. Поводом для этого стало убийство саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги.

Федеральное агентство новостей / Jörg Carstensen / Chokri Mahjoub / Aurelien Morissard / Sarah Silbiger — Global Look Press

Но если Республиканская партия США во главе с президентом Дональдом Трампом тогда закрывала на произошедшее глаза, то демократы старались привлечь внимание к инциденту. В 2019 году во время дебатов в рамках предвыборной гонки Джо Байден пообещал превратить Саудовскую Аравию в «государство-изгой», а после прихода к власти заявил о планах на полный пересмотр политики в отношении королевства. Однако теперь, на фоне роста стоимости нефти, даже у американских экспертов появляются опасения в том, что эти обещания лидер Соединенных Штатов никогда не выполнит.

Особо любопытно то, как сложившаяся обстановка скажется на войне в Йемене, которую Байден обещал закончить в ближайшее время. Сейчас в регионе наметилось новое обострение, усугубившееся возвращением в конфликт ОАЭ. Эмираты теперь тоже стали целью нападений повстанцев-хуситов, так что члены арабской коалиции, противостоящей шиитскому движению «Ансар Аллах» сообща пытаются добиться от американской администрации внесения хуситов в список террористических группировок. За это теперь выступает даже другой союзник США — Израиль, нормализовавший отношения с ОАЭ.

Вопросом остается то, какое именно решение примет Джо Байден, отказавшийся в начале своего президентства считать повстанцев экстремистами. Эта тема может быть использована Вашингтоном или Эр-Риядом как разменная монета в вопросе об увеличении объемов продаж нефти.