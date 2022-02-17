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«Война, которая нужна Западу»: почему ВСУ вновь обостряют ситуацию в Донбассе
Политика
«Война, которая нужна Западу»: почему ВСУ вновь обостряют ситуацию в Донбассе
Олег Никитин  / 

Обстрел позиций ДНР и ЛНР со стороны ВСУ — попытка киевских властей и Запада спровоцировать Москву на агрессивные действия. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Валерий Коровин.

В четверг, 17 февраля, Народная милиция ДНР сообщила о многочисленных случаях нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Речь идет об обстрелах с применением артиллерии и стрелкового оружия со стороны ВСУ. Позднее эту информацию подтвердили наблюдатели из ОБСЕ.

«События развиваются явно в сторону войны, которая, очевидно, нужна Западу, судя по той истерии, которая нагнетается западными СМИ, и их нетерпению в ожидании войны. Единственное, что разнятся подходы в трактовках. Запад пытается выставить это как «вторжение России на Украину». Живет себе благостная Украина, мирная, никого не трогает, а «злая агрессивная Россия» вторгается в эту идиллию. Реальность выглядит совершенно иначе. Все обострения, которые мы наблюдаем, есть попытка спровоцировать Россию на реализацию этой версии», — рассказал ФАН Коровин.

«Война, которая нужна Западу»: почему ВСУ вновь обостряют ситуацию в Донбассе
facebook.com / Пресс-служба «операции Объединенных сил»

Политолог отметил, что с 2014 года Россия предпринимает попытки урегулировать конфликт при помощи дипломатии, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

«Россия уже восемь лет пытается дипломатическим путем решить противоречия, возникшие после Майдана, и всеми средствами стремится вывести из-под удара обычных людей: русских Донбасса, русских Украины, украинцев Украины, которые также страдают от майданных властей», — высказал свое мнение эксперт.

«Война, которая нужна Западу»: почему ВСУ вновь обостряют ситуацию в Донбассе
Федеральное агентство новостей / Дарья Платонова

Несмотря на это, Коровин указал, что дальнейшее давление Запада на Киев и полнейшее нежелание украинских властей брать на себя обязательства по международным договорам может привести к крайне печальным последствиям.

«Военным образом это будет происходить только по той причине, что восемь лет управляемые из Вашингтона украинские власти отвергают любые мирные инициативы, саботируя Минские соглашения и вообще любые инициативы, кроме войны», — резюмировал политолог.

Обострение конфликта вокруг Украины идет уже не первый месяц. Нагнетание атмосферы происходит преимущественно с помощью западных медиаресурсов. На это недавно указал глава российского МИД Сергей Лавров.

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Все новости / Политика / «Война, которая нужна Западу»: почему ВСУ вновь обостряют ситуацию в Донбассе
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