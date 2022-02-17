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Ханде Эрчел и Керема Бюрсина заподозрили в розыгрыше ссоры на публику

Шоу-бизнес
Ханде Эрчел и Керема Бюрсина заподозрили в розыгрыше ссоры на публику
Prt Scr youtube.com  /  Magazin Haberleri tv100

Анкара, 17 февраля. Поклонники подозревают, что звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и Керем Бюрсин на самом деле не ссорились. По мнению блогеров и пользователей Сети, турецкие актеры, состоящие в романтических отношениях, просто разыграли конфликт на публику.

Как считают поклонники, Эрчел и Бюрсин могли придумать историю с размолвкой, чтобы поднять себе рейтинги. Предполагается, что актеры хотят удержать внимание аудитории после завершения сериала «Постучись в мою дверь».

Например, такой точки зрения придерживается Али Тунч. По его словам, все друзья звездной пары рассказывают только то, что им положено говорить.

Кроме того, поклонники заподозрили, что Эрчел специально искусственно подогревает интерес к ее конфликту с Бюрсином. Так, актриса иногда появляется в соцсетях в футболке с возлюбленным или публикует кадры, на которых она сидит в его машине, передает RusTurkey.com.

Предполагаемой причиной ссоры Эрчел и Бюрсина стала давняя соперница актрисы — Демет Оздемир. По данным турецких СМИ, актер должен подписать контракт с сервисом Disney+ на съемки в проекте, в котором также должна появиться Оздемир. Из-за этого Эрчел устроила избраннику скандал и отказалась впускать его в свой дом. Актрису могло разозлить, что ее сопернице когда-то приписывали роман с Бюрсином.

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актеры эрчел бюрсин
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