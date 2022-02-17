Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 14:54
14:53
Происшествия
Убийцей замглавы управления автодорог Тамбовской области может оказаться его пасынок
14:51
Политика
Авторы «Чжунго жибао» возложили на США ответственность за запугивание людей войной
14:51
Общество
Город Спутник на Дальнем Востоке планируют построить за 6 лет
14:50
Политика
Захарова назвала кощунством заявление Псаки о захоронениях мирных жителей в Донбассе
14:47
Общество
Звезда фильма «Крестный отец» Фрэнк Пеше скончался в 74 года
14:45
Происшествия
Жительница улицы Инженерной выпала из окна и разбилась насмерть в Калининграде
14:44
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали при крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии
14:40
Общество
Дмитрий Песков признал наличие проблемы с бездомными животными в России
14:38
Весь мир
Прокуратура Италии возбудила уголовное дело против Береговой охраны Ливии
14:37
Происшествия
Московский суд не стал заключать под стражу блогера Била за использование Instagram
Все новости

Песков: ситуация в Донбассе значительно обострилась из-за провокаций со стороны ВСУ

Армия
Песков: ситуация в Донбассе значительно обострилась из-за провокаций со стороны ВСУ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 февраля. Провокационные действия Киева спровоцировали обострение ситуации у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва знакомится с материалами СМИ о текущей ситуации на юго-востоке Украины.

«Ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — констатировал Песков.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ применили противотанковый ракетный комплекс для обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Песков: ситуация в Донбассе значительно обострилась из-за провокаций со стороны ВСУ
всу донбасс обстрелы песков
Комментировать