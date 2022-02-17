Песков: ситуация в Донбассе значительно обострилась из-за провокаций со стороны ВСУ

Москва, 17 февраля. Провокационные действия Киева спровоцировали обострение ситуации у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва знакомится с материалами СМИ о текущей ситуации на юго-востоке Украины.

«Ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — констатировал Песков.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ применили противотанковый ракетный комплекс для обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике.