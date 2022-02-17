Цена Urals приближается к 100 долларам за баррель в Средиземноморье

Москва, 17 февраля. Котировки российской марки нефти почти достигли отметки в 100 долларов за баррель. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

Urals торгуется на высоких отметках по всему миру, однако показатели не идентичны — наиболее дорогой российская нефть стала на рынке Средиземноморья. Восстановление спроса, опасения геополитического характера и дефицит предложения заставляют цену на черное золото расти.

«В Средиземноморье цена на партии Urals объемом по 80-100 тысяч тонн в абсолютном выражении выросла в среду также на 3,23 доллара за баррель, до 99,14 доллара за баррель (CIF Аугуста). Это стало максимальным уровнем с 4 сентября 2014 года», — говорится в сообщении Argus.

Инфляция доллара и перечисленные ранее факторы заставляют западных аналитиков ждать роста цен на нефть марки Brent до 125 долларов за баррель. Рост котировок связан со страхом дефицита из-за отставания ОПЕК+ от плана.