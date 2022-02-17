Лавров назвал нечистоплотным подход Запада к выполнению Минских соглашений

Москва, 17 февраля. Страны Запада проявляют нечистоплотность в своем подходе к реализации Минских соглашений, заявил во время пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат прокомментировал утверждения президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ключ к разрешению ситуации в Донбассе находится в руках у Москвы. По словам Лаврова, Запад предпринимает нечистоплотные попытки уйти от ответственности и переложить вину на Россию.

«Это нечистоплотные попытки уйти от ответственности за тех деятелей, которыми Запад, в общем-то, руководит на Украине. Американцы точно осуществляют там внешнее управление, и свалить всю вину за все, что происходит [в этой стране], на Россию, нам эта тактика и стратегия знакома, но она не увенчается успехом», — сказал министр иностранных дел РФ.

Ранее стало известно, что Лавров ответил на вопрос журналистов о сроках завершения эскалации вокруг Украины. Россия не имеет отношения к данной ситуации, поэтому не известно, будет ли она урегулирована 20 февраля, отметил глава министерства.