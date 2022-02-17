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Сергей Лавров указал на внешнее управление Украиной со стороны США

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 13:20
Политика
Сергей Лавров указал на внешнее управление Украиной со стороны США
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 17 февраля. Украина находится под влиянием американских властей. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат указал на внешнее управление Киевом. Его осуществляют США, считает российский министр.

РФ неоднократно заявляла о давлении Запада на Украину и ее использовании для достижения собственных целей. Москва к обострению ситуации на востоке страны не имеет никакого отношения. Тем не менее, зарубежные государства продолжают приписывать российской стороне планы по «нападению» на Украину.

Эскалацию вокруг событий в Донбассе раздувают страны Европы и США, подчеркнул Лавров в беседе с журналистами.

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Все новости / Политика / Сергей Лавров указал на внешнее управление Украиной со стороны США
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