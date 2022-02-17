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Ведущий Норкин рассказал политический анекдот про «вторжение» РФ, Лиз Трасс и географию

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 13:19
Общество
Ведущий Норкин рассказал политический анекдот про «вторжение» РФ, Лиз Трасс и географию
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 февраля. Телеведущий Андрей Норкин рассмешил россиян остроумным политическим анекдотом про главу МИД Великобритании Лиз Трасс. Штука журналиста традиционно прозвучала в рамках передачи «Место встречи».

В эфире политического ток-шоу приглашенные эксперты обсуждали вопрос о возможном признании Луганской и Донецкой народных республик со стороны России после обращения депутатов Госдумы к президенту Владимиру Путину.

В студии развернулась бурная дискуссия по поводу судьбы жителей Донбасса и возможного признания республик. Андрей Норкин решил рассказать остроумный анекдот, чтобы разбавить обстановку.

Юмористический рассказ журналиста был посвящен незнающей географию главе британского МИД Лиз Трасс.

«В Лондоне была уже половина четвертого утра. Россия опять не напала… Лиз Трасс, забравшись с ногами в кресло, грустно смотрела на учебник географии для пятого класса под редакцией Максимова. Она думала о том, что совсем скоро в Москве проснется Мария Захарова и сразу начнет писать свои посты. Мучительно хотелось напиться и наконец-то уснуть», — пошутил Норкин.

Рассказ телеведущего «уложил» россиян на пол от смеха и заставил гостей студии бурно аплодировать.

Андрей Норкин ранее рассмешил гостей «Места встречи» анекдотом про двух евреев. Сюжет юмористического рассказа развернулся вокруг синагоги.

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британия норкин место встречи анекдот трасс
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