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Алжир, Нигерия и Нигер обсудили завершение строительства Транссахарского газопровода

Весь мир
Алжир, Нигерия и Нигер обсудили завершение строительства Транссахарского газопровода
gazprom.ru  /  Пресс-служба ПАО «Газпром»

Алжир, 17 февраля. Министр энергетики АНДР Мухаммад Аркаб обсудил с коллегами из Нигера и Нигерии завершение реализации проекта Транссахарского газопровода (TSGP).

Аркаб переговорил с главой нигерского министерства нефти Махаманом Сани Махамаду и нигерийским госминистром по ресурсам Тимипре Сильвой. Участники встречи рассмотрели сотрудничество между странами и перспективы его укрепления, говорится в сообщении алжирского ведомства.

Представители государств коснулись строительства TSGP, продолжающееся с 2009 года, и подтвердили намерение его завершить.

Транссахарский газопровод проходит через территории трех африканских стран и имеет протяженность более четырех тысяч километров. Он призван связать месторождения в Нигерии со Средиземноморьем, чтобы поставлять природный ресурс европейским потребителям.

Алжирский министр подтвердил в ходе встречи, что TSGP позволит обеспечить социально-экономическое развитие территорий, пересекаемых газопроводом, что поспособствует достижению безопасности в регионе.

Ранее президент АНДР Абдельмаджид Теббун утвердил международный проект по строительству трассы с Мавританией. Дорогу протяженностью 775 километров проложат между городами Тиндуф и Зуэрат.

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нигер нигерия алжир транссахарский газопровод
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