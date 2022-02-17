Алжир, Нигерия и Нигер обсудили завершение строительства Транссахарского газопровода

Алжир, 17 февраля. Министр энергетики АНДР Мухаммад Аркаб обсудил с коллегами из Нигера и Нигерии завершение реализации проекта Транссахарского газопровода (TSGP).

Аркаб переговорил с главой нигерского министерства нефти Махаманом Сани Махамаду и нигерийским госминистром по ресурсам Тимипре Сильвой. Участники встречи рассмотрели сотрудничество между странами и перспективы его укрепления, говорится в сообщении алжирского ведомства.

Представители государств коснулись строительства TSGP, продолжающееся с 2009 года, и подтвердили намерение его завершить.

Транссахарский газопровод проходит через территории трех африканских стран и имеет протяженность более четырех тысяч километров. Он призван связать месторождения в Нигерии со Средиземноморьем, чтобы поставлять природный ресурс европейским потребителям.

Алжирский министр подтвердил в ходе встречи, что TSGP позволит обеспечить социально-экономическое развитие территорий, пересекаемых газопроводом, что поспособствует достижению безопасности в регионе.

Ранее президент АНДР Абдельмаджид Теббун утвердил международный проект по строительству трассы с Мавританией. Дорогу протяженностью 775 километров проложат между городами Тиндуф и Зуэрат.