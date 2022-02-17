Денис Майданов объяснил, почему решил 23 февраля выступить на сцене вместе с 13-летней дочерью

Заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов рассказал ФАН, как готовится отметить 30-летний юбилей своей творческой деятельности. В свой день рождения, который артист отмечает 17 февраля, он поделился ближайшими планами.

«Свой день рождения и юбилей творческой деятельности я отмечаю двумя концертами — в Санкт-Петербурге и в Москве. 19 февраля будет концерт в петербургском в БКЗ «Октябрьский», а 23 февраля — в День защитника Отечества — в столичном Vegas City Hall. Конечно, прозвучат песни из всех моих девяти альбомов. А сегодня выходит еще один альбом, десятый, работа над которым еще будет продолжаться».

По словам Майданова, зрители, которые придут на концерты в Петербурге и Москве, уже смогут приобрести пластинку со всеми десятью альбомами.

«На моих концертах, конечно, будут звучать все мои лучшие песни. Мне всегда сложно — я, естественно, формирую плейлист на свое усмотрение, но зрители обязательно вносят свои коррективы. Я, конечно, всегда слушаю людей, с удовольствием иду им навстречу, так что получается практически концерт по заявкам», — отметил артист.

В беседе с ФАН Денис Майданов рассказал, что, возможно, на московском концерте он выйдет на сцену вместе со своей дочерью — 13-летней юной исполнительницей Владой Майдановой. По словам отца, он рассчитывал, что дочь дебютирует несколько позже — в 15-18 лет, но Влада как исполнитель и автор песен уже готова покорять большую сцену, считает он.

«Ей исполнилось 13 лет, и она очень хочет продолжить нашу музыкальную династию, — говорит артист. — Влада — творческий абсолютно ребенок, занимается в театре музыкой, вокалом, гитарой, фортепьяно. Она начала сама писать песни, и эти песни оказались очень удачными. Это я говорю не потому что я папа, влюбленный в своего ребенка, а потому что я профессионал и продюсер, который в состоянии оценить материал. Вижу, что песни у Влады очень крепкие, качественные».

Майданов рассказал, что продолжается работа над новым клипом, в котором он снимался вместе с дочерью.

«Влада, возможно, выйдет вместе со мной на сцену в День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве. Дай бог ей успехов, а талант, слава богу, присутствует!» — поделился радостью артист.

Начало своей творческой деятельности Денис Майданов относит к 1992 году, когда он, будучи 16-летним подростком, выступил на конкурсе в городе Балаково Саратовской области с песней собственного сочинения. Сегодня Майданов — один из популярных российских артистов, который работает в жанре лирического бард-рока, а также известен как исполнитель патриотических песен.

Напомним, Денис Майданов — колумнист ФАН, в ближайшее время читайте его авторскую колонку, посвященную событиям в очень близком ему регионе — Донбассе.