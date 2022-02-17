Лавров ответил на вопрос о сроках завершения эскалации вокруг Украины

Москва, 17 февраля. Москва не имеет отношения к обострению ситуации вокруг Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос журналистов о том, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля, глава МИД России подчеркнул, что Москва не причастна к этим событиям. По его словам, 20 февраля, как и было объявлено ранее, заканчиваются военные учения «Союзная решимость».

«Закончится ли 20 февраля эскалация [вокруг Украины], я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что российский министр обвинил Запад в нагнетании украинского кризиса. Ситуация развивается в умах и мозгах Запада, а не на территории РФ, подчеркнул Лавров.