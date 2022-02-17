Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 13:26
13:25
Армия
Песков: ситуация в Донбассе значительно обострилась из-за провокаций со стороны ВСУ
13:23
Экономика
Цена Urals приближается к 100 долларам за баррель в Средиземноморье
13:21
Происшествия
Полицейские накрыли наркопритон в Нижнем Новгороде
13:21
Политика
Лавров назвал нечистоплотным подход Запада к выполнению Минских соглашений
13:20
Политика
Сергей Лавров указал на внешнее управление Украиной со стороны США
13:19
Общество
Ведущий Норкин рассказал политический анекдот про «вторжение» РФ, Лиз Трасс и географию
13:19
Весь мир
Алжир, Нигерия и Нигер обсудили завершение строительства Транссахарского газопровода
13:18
Политика
Военный эксперт Коротченко раскрыл, за что Байден должен извиниться перед Россией
13:15
Общество
Застрявшую в заборе сибирскую косулю спасли в Забайкалье
13:11
Общество
Доктор Гроссман предупредил о риске сердечного приступа из-за ибупрофена
Все новости

Лавров ответил на вопрос о сроках завершения эскалации вокруг Украины

Политика
Лавров ответил на вопрос о сроках завершения эскалации вокруг Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 февраля. Москва не имеет отношения к обострению ситуации вокруг Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос журналистов о том, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля, глава МИД России подчеркнул, что Москва не причастна к этим событиям. По его словам, 20 февраля, как и было объявлено ранее, заканчиваются военные учения «Союзная решимость».

«Закончится ли 20 февраля эскалация [вокруг Украины], я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что российский министр обвинил Запад в нагнетании украинского кризиса. Ситуация развивается в умах и мозгах Запада, а не на территории РФ, подчеркнул Лавров.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров ответил на вопрос о сроках завершения эскалации вокруг Украины
украина россия лавров мид рф эскалация
Комментировать