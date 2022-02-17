Принц Филипп будет перезахоронен после смерти Елизаветы II

Лондон, 17 февраля. Прах принца Филиппа, который находится в склепе под часовней Святого Георгия, перезахоронят после кончины королевы Великобритании Елизаветы II.

Как стало известно изданию Express, часовня — это не последнее место захоронения праха Филиппа. В этом месте принц будет покоиться только до смерти супруги. После кончины Елизаветы II они оба будут вместе захоронены в мемориальном часовне короля Георга VI в Виндзоре.

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля 2021 года. Ему было 99 лет. Он не дожил до своего столетия всего два месяца.

Прощание с супругом британской королевы проходило скромно из-за действующих в тот момент ограничений на фоне пандемии коронавируса. Церемония прошла по плану, который он сам разрабатывал. Вместо традиционного для королевских особ катафалка его тело везли на автомобиле Landrover, переоборудованном специально для похорон. Принц Филипп продумал каждую деталь траурной церемонии. Мероприятие сопровождалась песнопениями, выбранными супругом королевы при жизни.

В королевской семье последнее время наблюдается разлад. После отъезда принца Гарри и его жены Меган Маркл в США отношения стали еще напряженнее. Об этом свидетельствует и поведение супруги принца Чарльза Камиллы, которая придумала обидное прозвище для возлюбленной Гарри.