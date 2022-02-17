Российский фристайлист Егоров снялся с соревнований по хафпайпу в Пекине

Пекин, 17 февраля. Россиянин Роман Егоров из-за травмы не сможет выступить на соревнованиях по хафпайпу на Олимпийских играх в Пекине, сообщил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Фристайлист Егоров 17 февраля должен был принять участие в квалификационных соревнованиях по хафпайпу, пишут РИА Новости. Однако он травмировался на заключительном этапе подготовки при отработке своей олимпийской программы, заявил Курашов.

Егоров в течение нескольких лет был вторым на чемпионате России по хафпайпу, передает «Вечерняя Москва». В 2017 году он занял шестое место на чемпионате мира среди юниоров в Кран-Монтане в этой же дисциплине, сообщает RT.

Ранее стало известно об отставке главного тренера женской сборной России по керлингу Сергея Беланова. Наставник принял это решение после неудовлетворительного выступления команды на Играх в Пекине.