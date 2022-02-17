Германия в два раза нарастила прокачку газа в Польшу через «Ямал — Европу»

Берлин, 17 февраля. Германия стала в два раза активнее поставлять топливо через газопровод «Ямал — Европа» в сторону Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на Gascade и GSA Platform.

С новых газовых суток (в 8:00 мск) объем поставок по магистрали вырос поти вдвое — до 235,3 тысячи кубометров. Днем ранее это значение составляло 120–147 тысяч кубометров.

Мощности трубопровода остаются невостребованными, из-за чего он работает в реверсном режиме. Фактическое движение газа идет из Германии в Польшу. Предполагается, что это связано с январским снижением объема российского транзита через Украину.

«Газпром» продолжает игнорировать аукционы по транзиту через «Ямал — Европу», не резервируя мощности для поставок через Польшу.