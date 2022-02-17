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Белый дом заявил о переброске еще семи тысяч бойцов ВС РФ к границе с Украиной

Армия
Белый дом заявил о переброске еще семи тысяч бойцов ВС РФ к границе с Украиной
pixabay.com

Вашингтон, 17 февраля. Россия наращивает группировку своих войск на границе с Украиной, заявил высокопоставленный сотрудник администрации президента США Джо Байдена.

За последние дни никакого «отвода российских войск» от украинской границы не наблюдается, сообщил представитель Белого дома в ходе брифинга для СМИ.

«Численность (подразделений ВС РФ вблизи Украины. — Прим. ред.) возросла примерно на 7000 человек», — отметил ответственный чиновник администрации американского президента.

Официальные представители РФ неоднократно указывали на отсутствие у России каких-либо агрессивных намерений по отношению к Украине и любым другим государствам. В Кремле подчеркивали, что Москва обладает суверенным правом маневрировать войсками на собственной территории, что не является угрозой для кого бы то ни было.

Ранее стало известно о планах Пентагона разместить в Восточной Украине элементы системы ПРО. Позицию российского МИД о причинах эскалации украинского кризиса приводил RT.

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