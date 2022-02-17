Франция пытается удержаться в Африке: после Мали Париж направит войска в Нигер

Брюссель, 17 февраля. Правительство Нигера согласилось разместить на территории республики часть военного контингента Франции, эвакуированного из Мали. Об этом сообщило издание France 24.

Ранее президент бывшей метрополии Эммануэль Макрон провел пресс-конференцию в Елисейском дворце, во время которой заявил, что Париж более не может сотрудничать с Бамако в сфере безопасности и сокращает присутствие национальных сил обороны в регионе.

По его словам, войска Франции останутся в Сахеле, однако произойдет их перераспределение по соседним государствам.

«Поскольку Париж и его партнеры объявили о начале вывода военного контингента из Мали после десятилетия проведения не самой удачной антитеррористической операции, президент Макрон заявил, что власти Нигера согласились разместить европейские силы. Он также добавил, что оставшиеся в области подразделения продолжат оказывать помощь странам Гвинейского залива. Эти государства все чаще подвергаются попыткам террористических группировок внедриться на их территорию», — пишут сотрудники СМИ.

wikipedia.org / Roland / CC BY-SA 2.0

По мнению ряда африканских экспертов, вывод военного контингента Франции и других европейских государств из Мали произошел на фоне сближения Москвы и Бамако. Париж и его партнеров напугали появившиеся в соцсетях сообщения о прибытии в африканскую республику группы российских инструкторов, которых многие западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Руководство операции «Бархан» опасается, что отечественные специалисты окажутся эффективнее западных войск и сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).