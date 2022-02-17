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Франция пытается удержаться в Африке: после Мали Париж направит войска в Нигер

Весь мир
Франция пытается удержаться в Африке: после Мали Париж направит войска в Нигер
Pr scr France 24  / 

Брюссель, 17 февраля. Правительство Нигера согласилось разместить на территории республики часть военного контингента Франции, эвакуированного из Мали. Об этом сообщило издание France 24.

Ранее президент бывшей метрополии Эммануэль Макрон провел пресс-конференцию в Елисейском дворце, во время которой заявил, что Париж более не может сотрудничать с Бамако в сфере безопасности и сокращает присутствие национальных сил обороны в регионе.

По его словам, войска Франции останутся в Сахеле, однако произойдет их перераспределение по соседним государствам.

«Поскольку Париж и его партнеры объявили о начале вывода военного контингента из Мали после десятилетия проведения не самой удачной антитеррористической операции, президент Макрон заявил, что власти Нигера согласились разместить европейские силы.

Он также добавил, что оставшиеся в области подразделения продолжат оказывать помощь странам Гвинейского залива. Эти государства все чаще подвергаются попыткам террористических группировок внедриться на их территорию», — пишут сотрудники СМИ.

Франция пытается удержаться в Африке: после Мали Париж направит войска в Нигер
wikipedia.org / Roland / CC BY-SA 2.0

По мнению ряда африканских экспертов, вывод военного контингента Франции и других европейских государств из Мали произошел на фоне сближения Москвы и Бамако. Париж и его партнеров напугали появившиеся в соцсетях сообщения о прибытии в африканскую республику группы российских инструкторов, которых многие западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Руководство операции «Бархан» опасается, что отечественные специалисты окажутся эффективнее западных войск и сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

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