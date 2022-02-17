Кремль: Москва не намерена требовать извинения от западных СМИ за сообщения о «вторжении»

Москва, 17 февраля. Россия не намерена требовать от западных СМИ публичных извинений после материала о возможном «вторжении» на Украину. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что представители многих стран Запада и организаций в информационном поле проявляют агрессию в отношении Москвы. Однако РФ не намерена требовать публичных извинений от СМИ за сообщения о «вторжении».

«Россия не планирует судебных исков к изданиям, написавшим о вторжении РФ на Украину, но читатели должны понять, чего стоит их информация», — отметил Песков.

Ранее некоторые западные политики и СМИ утверждали, что «вторжение» России на Украину может произойти 16 февраля. Однако информация не подтвердилась, поэтому авторы The Sun отредактировали опубликованный материал.