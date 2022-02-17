Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 13:26
13:25
Шоу-бизнес
Ханде Эрчел и Керема Бюрсина заподозрили в розыгрыше ссоры на публику
13:25
Армия
Песков: ситуация в Донбассе значительно обострилась из-за провокаций со стороны ВСУ
13:23
Экономика
Цена Urals приближается к 100 долларам за баррель в Средиземноморье
13:21
Происшествия
Полицейские накрыли наркопритон в Нижнем Новгороде
13:21
Политика
Лавров назвал нечистоплотным подход Запада к выполнению Минских соглашений
13:20
Политика
Сергей Лавров указал на внешнее управление Украиной со стороны США
13:19
Общество
Ведущий Норкин рассказал политический анекдот про «вторжение» РФ, Лиз Трасс и географию
13:19
Весь мир
Алжир, Нигерия и Нигер обсудили завершение строительства Транссахарского газопровода
13:18
Политика
Военный эксперт Коротченко раскрыл, за что Байден должен извиниться перед Россией
13:15
Общество
Застрявшую в заборе сибирскую косулю спасли в Забайкалье
Все новости

Кремль: Москва не намерена требовать извинения от западных СМИ за сообщения о «вторжении»

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 13:01
Политика
Кремль: Москва не намерена требовать извинения от западных СМИ за сообщения о «вторжении»
pixabay.com

Москва, 17 февраля. Россия не намерена требовать от западных СМИ публичных извинений после материала о возможном «вторжении» на Украину. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что представители многих стран Запада и организаций в информационном поле проявляют агрессию в отношении Москвы. Однако РФ не намерена требовать публичных извинений от СМИ за сообщения о «вторжении».

«Россия не планирует судебных исков к изданиям, написавшим о вторжении РФ на Украину, но читатели должны понять, чего стоит их информация», — отметил Песков.

Ранее некоторые западные политики и СМИ утверждали, что «вторжение» России на Украину может произойти 16 февраля. Однако информация не подтвердилась, поэтому авторы The Sun отредактировали опубликованный материал.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кремль: Москва не намерена требовать извинения от западных СМИ за сообщения о «вторжении»
россия песков запад
Комментировать