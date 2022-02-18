Формальный шаг к реальности: почему выход Киева из Антитеррористического центра стран СНГ — благо

Решение Украины выйти из Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств (СНГ) привело формальное состояние дел в соответствии с реальной действительностью. Поскольку даже речи идти не может о совместной борьбе с терроризмом, потому что силовые структуры Украины действуют против России и Белоруссии, а официальные лидеры занимаются героизацией УПА1 (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом в беседе с ФАН сказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Изначально было странно, отметил политолог, что государство, власти которого считают своими национальными героями террористов, например, Бандеру или Шухевича, убивавших мирных советских людей, по сей день состояло (пусть и чисто формально) в Антитеррористическом центре стран-участниц СНГ. Ведь СНГ, как известно, объединяет в себе бывшие республики Советского Союза, антифашистские страны, боровшиеся с нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и позднее. Сейчас фактическое состояние дел приведено в полное соответствие с формальным, считает Соловейчик. И печалиться тут не стоит.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Нынешние киевские правители и их силовые структуры реально занимаются деятельностью, направленной против большинства граждан РФ, а также Казахстана и братской нам Белоруссии. Это, кстати, показали события 2020–2022 годов. Украинским начальникам сейчас не до борьбы с террором. Они сами готовы втихаря сблокироваться с радикалами, выступающими против России, Белоруссии и иных стран-участниц СНГ. Я уже не говорю об агентуре СБУ или украинской военной разведки, постоянно засылаемой в нашу страну, или о спокойной деятельности на территории Украины тех организаций, которые у нас запрещены решениями Верховного Суда РФ. О какой совместной борьбе с терроризмом может идти речь в данной ситуации? Понятное дело, ни о какой», — высказал свое мнение Соловейчик.

Как сказал политолог, отказ Украины от сотрудничества в рамках Антитеррористического центра государств-участников СНГ — не беда, а скорей, наоборот, благо: Киев расставил все на свои места. И это теперь реальный повод усилить бдительность по отношению к возможным провокациям на территории России со стороны украинских спецслужб. Тем более подобные прецеденты уже были. Например, в прежние «эпидемии минирования» школ и иных объектов в различных городах России было установлено, что сообщения лжеминеров шли с украинских IP-адресов, напомнил Соловейчик.

Казахстанские власти тем временем одобрили законопроект о ратификации договора между республикой и Россией о военном сотрудничестве. Этот документ укрепит отношения России и Казахстана в военной сфере, а также улучшит координацию совместных действий по планированию и применению вооруженных сил в интересах обеспечения безопасности обеих стран и противодействия угрозам безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.