Политика, ничего личного: почему Киев легко отдаст на растерзание территории Донбасса

Провокации часто были методом украинского политикума, поэтому в отношении Донбасса может быть совершенно вообще все что угодно. Такую мысль в беседе с ФАН высказала кандидат политических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС Ольга Дегтярева.

Украина выбрала худший вариант развития событий: ввязавшись в большую геополитическую игру, она теперь вынуждена постоянно повышать ставки, несмотря на страдания населения, считает политолог.

«Украина не хочет идти мирным путем и демонстрирует это своими действиями. Они не хотят следовать плану, который предписан Минскими соглашениями. Вообще, как говорили сами украинские политики, у страны два пути: либо плохой, либо очень плохой. Украина сегодня, кончено, заигралась и проигрывает, и, к сожалению, в итоге страдает само население страны. Когда заканчиваются все дипломатические пути, не дают результата фейковые истории и дезинформация, к которой, кстати, Украина прибегала, то противостояние выходит на новый уровень. Мы это наблюдаем сейчас. Ведь по сути идет война. Киев, потеряв все рычаги управления, уже не может остановить эту игру», — считает политолог.

По словам Дегтяревой, киевские власти из-за собственного бессилия вынуждены постоянно повышать ставки, жертвуя населением страны. На данный момент весь мир наблюдает агонию Украины. При этом речь о начале глобальной войны все же не идет, подчеркнула она, поскольку ЕС полномасштабные военные действия не нужны, лидеры европейских держав своими заявлениями четко дают понять это. Однако провокации со стороны Киева не исключены.

«Украинскую сторону нельзя недооценивать в отношении внезапных действий. К ним прибегали еще при [экс-президентах Леониде] Кучме, [Викторе] Ющенко и прочих лидерах. Обычные провокации часто были методом украинского политикума, поэтому сбить самолет или осуществить военную провокацию для них не проблема, это делалось и ранее. А в отношении Донбасса может быть совершено вообще все что угодно. Киев легко отдаст на растерзание территории Донбасса, это уже делали. Поэтому провокации вполне возможны. Единственный фактор, который может удержать Киев от этого, — международное сообщество. И Европа склоняется к тому, что Украина должна выполнить Минские соглашения», — сказала она.

vk.com / Ольга Дегтярёва

Отдельно политолог отметила роль Великобритании, которая, вопреки лидерам стран Евросоюза, может самостоятельно разыграть «украинскую карту». Дегтярева убеждена, следуя доктрине «Глобальная Британия», англичане будут постоянно дестабилизировать ситуацию на Украине, чтобы достичь своей цели. Она также подчеркнула, что напряженная ситуация вокруг государства — это не только про отношения Киева и Москвы. Страны-соседи, та же Белоруссия, тоже обеспокоены возможной эскалацией.

«С точки зрения вооружения война если и будет, то закончится очень быстро. Топливо, солярка и все необходимые комплектующие для военной техники закупаются Украиной у России и Белоруссии, поэтому говорить о длительном противостоянии не приходится. Та же ситуация с «дебальцевским котлом» показала, что техника, которая выходила из строя, направлялась для починки в Харьков, но она там стояла без дела — детали для ремонта через фирмы-посредники закупались в России», — рассказала Дегтярева.

Пока западные СМИ нагнетают атмосферу, публикуя все новые даты «вторжения» России на Украину, ВСУ подвергли обстрелу окраины Горловки в Донецкой Народной Республике из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.