Песков: Кремль не получил от Украины ответа о цели встречи Путина и Зеленского

Москва, 17 февраля. Киев не ответил Москве о цели встречи президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сигналы о стремлении организовать встречу Путина и Зеленского Кремль от Киева получал. Однако украинская сторона не ответила, какую цель преследует в проведении переговоров, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как стало известно ранее, Песков прокомментировал переговоры Зеленского с главой Франции Эммануэлем Макроном. Заявление украинского президента не говорит о том, что Киев немедленно приступит к реализации Минских соглашений, подчеркнул представитель Кремля.