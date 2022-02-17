Песков: решение о признании ЛДНР будет зависеть от Путина

Москва, 17 февраля. Президент России Владимир Путин еще не ответил на обращение депутатов Государственной думы о признании республик Донбасса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время брифинга с журналистами представитель Кремля отметил, что российский лидер принял к сведению это обращение.

«Нет, он принял к сведению, а дальше все будет зависеть от решения президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос об ответе Путина на предложение депутатов о признании ЛДНР.

Владимир Путин ранее прокомментировал инициативу о признании республик Донбасса. По его словам, Москва сделает все возможное для решения проблем жителей ЛДНР.