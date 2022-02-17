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Россию представит 71 паралимпиец на Играх в Пекине

Олимпийские игры 2022
Россию представит 71 паралимпиец на Играх в Пекине
Невские Новости

Москва, 17 февраля. Делегацию Паралимпийского комитета России (ПКР) представит 71 спортсмен на Играх в Пекине. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента ПКР, глава российской делегации на Паралимпиаде в Китае Павел Рожков.

По его словам, исполком ПКР утвердил состав делегации России на предстоящих Играх в Пекине. Страну будут представлять паралимпийцы из 20 субъектов.

«В соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону примут участие 33 атлета», — цитирует Рожкова ТАСС.

Еще десять человек представят страну в соревнованиях по горнолыжному спорту, уточнил глава делегации. Кроме того, шесть спортсменов будут участвовать в соревнованиях на сноуборде, 17 станут членами сборных по следж-хоккею и еще пять выступят в керлинге на колясках, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Пока в Китае проводится зимняя Олимпиада, которая завершится 20 февраля.

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