Республика Марий Эл вошла в число лидеров по реализации нацпроектов

Йошкар-Ола, 17 февраля. В Марий Эл продолжается успешная реализация национальных проектов, что обеспечило республике попадание в число лидеров среди регионов России.

Отмечается, что Марий Эл уверенно удерживает третье место среди российских регионов по объемам дорожного строительства, занимает пятое место по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Достигнуты успехи и на ниве экологии: второе место — по реализации федерального проекта «Чистая вода», шестое место — федерального проекта «Оздоровление Волги», сообщает МедиаПоток.

Ввод жилья в Марий Эл за 2021 год составил 371,957 тысячи кв. м, это на 0,6% превышает показатели 2020 года. Сейчас в стадии строительства — еще 61 многоквартирный жилой дом.

За период реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» уже благоустроена 571 территория (334 дворовых и 237 общественных). При этом в прошлом году было благоустроено 85 территорий (37 дворовых и 48 общественных).

Ранее ФАН сообщал о планах министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марий Эл в рамках реализации федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2022 год. Речь идет о возведении нового жилья в объеме, превышающем 390 тыс. квадратных метров.