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Вячеслав Малежик в беседе с ФАН рассказал, как отметит юбилей

Шоу-бизнес
Вячеслав Малежик в беседе с ФАН рассказал, как отметит юбилей
wikipedia.org  /  Schekinov Alexey Victorovich/CC BY-SA 3.0

Советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик сегодня отмечает знаменательную дату — ему 75 лет! В разговоре с ФАН звезда эстрады рассказал, как проведет юбилей.

Знаменитый исполнитель в прошлом году перенес инсульт и, по его словам, после выздоровления в буквальном смысле учился жить заново. Сегодня в свой день рождения артист полон сил и по традиции порадует друзей и близких концертом.

«Сегодня такой день, мы готовимся к концерту. 75 лет мы будем отмечать именно так — у нас это традиция. Концерт пройдет в Москве в музыкальном бард-клубе «Гнездо глухаря». Это и станет самым большим праздничным торжеством и событием сегодня. Мы будем петь песни, шутить, смеяться, выпивать, закусывать — все сразу. Так что у нас все в одном стакане. Уже успели поздравить все самые близкие и родные люди. Коллеги, конечно, тоже поздравили», — рассказал именинник.

Карьеру Вячеслав Малежик начал в апреле 1967 года в группе «Ребята», через два года перешел в состав группы «Мозаика», результатом работы в которой стал альбом «Навсегда». С 1973-го был участником ансамбля «Веселые ребята», который чуть не развалила певица Алла Пугачева. После выступал с ВИА «Голубые гитары».

Вячеслав Малежик рассказал, как отметит юбилей
ТАСС / Фомичев Михаил

Первую известность ему принесла песня «Двести лет», записанная в 1982 году с ансамблем «Пламя». Через два года вышел его первый сольный магнитоальбом «Саквояж», разошедшийся тиражом в 2 млн экземпляров. Наибольшая популярность певца приходится на 1985–1989 годы. Его песни исполняют такие артисты, как Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская, ансамбль «Синяя птица», Вадим Казаченко и другие.

В 2012 году Вячеслав Малежик предстал перед своими фанатами в новом амплуа писателя. Из-под его пера вышли такие книги, как «Понять. Простить. Принять», «Портреты и прочие художества» и «Снег идёт 100 лет…».

К настоящему времени Малежиком выпущено более 30 альбомов. Наиболее известные песни — «Двести лет», «Попутчица», «Мозаика», «Туман в декабре», «Подарок», «Острова», «Провинциалка».

Несколько лет назад российский эстрадный певец был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стали его гастроли на полуострове Крым, которые Украина посчитала незаконными.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вячеслав Малежик в беседе с ФАН рассказал, как отметит юбилей
шоу-бизнес малежик веселые ребята
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