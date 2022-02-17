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Глава Минспорта встал на защиту Камилы Валиевой

Олимпийские игры 2022
Глава Минспорта встал на защиту Камилы Валиевой
fisu.net  /  FISU

Москва, 17 февраля. Министр спорта России Олег Матыцин поддержал фигуристку Камилу Валиеву, которая на Олимпийских играх в Пекине попала в допинг-скандал. Глава ведомства считает самым главным установить истину в деле спортсменки.

Министерство, Олимпийский комитет России и юристы делают все необходимое, чтобы эмоциональный фон не сказался на ученице Этери Тутберидзе, которая столкнулась с переживаниями из-за скандала. По его словам, при исполнении короткой программы было видно волнение и эмоциональная усталость 15-летней спортсменки. Однако она собралась с силами и доказала, что лучшая, став первой.

«Очень важно, что в итоге ей восстановлено право участвовать в олимпийском турнире, никакой связи тех результатов тестирования, которые были непосредственно перед Олимпиадой, с выступлением на Играх нет, ее пробы, взятые там, были отрицательными», — указал российский министр, вставший на защиту фигуристки.

Камиле Валиевой предстоит 17 февраля исполнить произвольную программу. В данный момент она является лидером. Следом идут Анна Щербакова и Каори Сакамото.

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