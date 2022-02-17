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Лавров анонсировал ответ России на предложения США по безопасности 17 февраля

Политика
Лавров анонсировал ответ России на предложения США по безопасности 17 февраля
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 17 февраля. Россия направит Соединенным Штатам письмо с реакцией на предложения по безопасности 17 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, после этого текст документа будет опубликован.

Российская сторона направила странам Запада свои предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности. В частности, Кремль потребовал от США прекратить расширение НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры по теме гарантий безопасности. По его словам, российский лидер всегда приветствовал диалог и дипломатию.

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сша нато лавров
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