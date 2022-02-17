Федерация керлинга России удовлетворила просьбу об отставке тренера женской сборной

Москва, 17 февраля. Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов подал в отставку после неудачного выступления команды на Олимпиаде в Пекине. Федерация керлинга России удовлетворила его просьбу.

Беланов сообщил, что попросил руководство федерации не направлять его с командой на чемпионат мира и подыскать другого тренера на его место. По словам уже бывшего наставника женской сборной, спорт имеет жесткие законы, поэтому кто-то должен понести ответственность за неудачное выступление на Олимпиаде.

«Мое заявление удовлетворено, я сообщил о своем решении федерации три дня назад», — приводит слова тренера ТАСС.

Напомним, россиянки проиграли представительницам Великобритании со счетом 4:9 в заключительном матче предварительного раунда. После этого поражения российская сборная заняла десятое место в турнирной таблице, потеряв ранее шансы на попадание в полуфинал.