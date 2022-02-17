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Захарова сравнила публикацию Politico о новой дате «нападения» России с пьесой Островского

Политика
Захарова сравнила публикацию Politico о новой дате «нападения» России с пьесой Островского
mid.ru

Москва, 17 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию американских журналистов о новой дате «вторжения» Москвы на Украину.

О «переносе» нападения недавно написали корреспонденты издания Politico, штаб-квартира которого располагается в Европе.

«Пишут, что 16 февраля планировалось, так как этот день связан с полнолунием, а 20 февраля — с окончанием Мюнхенской конференции», — высмеяла американцев дипломат в Telegram-канале.

По ее мнению, ситуация напоминает произведение писателя Александра Островского «Женитьба Бальзаминова». Герой пьесы утверждал, что нельзя знать о «божьей планиде» (судьбе), так как у каждого человека она своя.

«Говорят, какая-то комета или планида идeт! Так учeные смотрели на небо в метроскоп и подсчитали всe точно по цифрам: в который день и в котором часу она на землю сядет», — вспомнила Мария Захарова строчку из книги.

Журналисты Politico недавно написали, что Россия якобы начнет вторжение в соседнее государство после 20 февраля, когда закончится Мюнхенская конференция по безопасности. По словам авторов публикации, прежняя «точная дата» называлась для отвлечения внимания от настоящих планов Москвы.

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захарова вторжение politico
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