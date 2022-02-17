Российские власти могут ограничить доступ пользователей к сайтам с пропагандой абортов

Москва, 17 февраля. Законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке, готовят в Совфеде. Сейчас он проходит согласование.

Речь идет о контенте, посвященном радикальному феминизму, абортам и движению чайлдфри. В Сети появляется все больше материалов, которые пока не подпадают под определение противоправных Однако они несут угрозу, добавила в беседе с РИА Новости один из авторов проекта, сенатор Маргарита Павлова.

«Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм», — разъяснила она.

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Согласно действующему законодательству РФ, блокировке подлежат ресурсы с информацией о наркотиках, детской порнографией, призывам к массовым беспорядкам и другие. За выполнением требований о запрете на определенный контент следит Роскомнадзор. Он может ограничивать доступ к определенным ресурсам.