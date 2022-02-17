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Возможный мировой рекорд Валиевой на ОИ-2022 посчитают предварительным

Олимпийские игры 2022
Возможный мировой рекорд Валиевой на ОИ-2022 посчитают предварительным
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 17 февраля. Мировой рекорд российской фигуристки Камилы Валиевой будут считать предварительным, если она установит его во время зимней Олимпиады в Пекине.

Несмотря на сомнительный результат допинг-теста, сданного 25 декабря прошлого года, Валиеву допустили до участия в личных соревнованиях на Играх в Китае. Однако церемонию награждения не проведут, если фигуристка займет одно из трех первых мест. Возможный мировой рекорд российской спортсменки тоже не зачтут сразу.

«В случае мирового рекорда Валиевой ее достижение будет считаться предварительным. Если этот рекорд все-таки будет», — сообщил источник ТАСС.

Напомним, Валиевой принадлежат три мировых рекорда в женском одиночном катании. Фигуристка установила их, завоевав 90,45 балла в короткой программе, 185,29 балла — в произвольной, а также 272,21 по сумме двух прокатов.

Камила Валиева представит произвольную программу на ОИ-2022 17 февраля. Российская спортсменка упала на тренировке перед прокатом на Играх.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Возможный мировой рекорд Валиевой на ОИ-2022 посчитают предварительным
олимпиада фигуристка валиева
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