Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 13:24
13:23
Экономика
Цена Urals приближается к 100 долларам за баррель в Средиземноморье
13:21
Происшествия
Полицейские накрыли наркопритон в Нижнем Новгороде
13:21
Политика
Лавров назвал нечистоплотным подход Запада к выполнению Минских соглашений
13:20
Политика
Сергей Лавров указал на внешнее управление Украиной со стороны США
13:19
Общество
Ведущий Норкин рассказал политический анекдот про «вторжение» РФ, Лиз Трасс и географию
13:19
Весь мир
Алжир, Нигерия и Нигер обсудили завершение строительства Транссахарского газопровода
13:18
Политика
Военный эксперт Коротченко раскрыл, за что Байден должен извиниться перед Россией
13:15
Общество
Застрявшую в заборе сибирскую косулю спасли в Забайкалье
13:11
Общество
Доктор Гроссман предупредил о риске сердечного приступа из-за ибупрофена
13:11
Политика
Лавров ответил на вопрос о сроках завершения эскалации вокруг Украины
Все новости

Народная милиция ДНР: ВСУ планируют высадку морского десанта на побережье Азовского моря

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 12:35
Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ планируют высадку морского десанта на побережье Азовского моря
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Донецк, 17 февраля. Украинские военные планируют высадку десанта на побережье Азовского моря. О планах ВСУ сообщили представители Народной милиции Донецкой Народной Республики на фоне обострения ситуации в прифронтовой зоне.

Представители Народной милиции ДНР в четверг заявили, что украинские военные планируют отправить десантников на побережье Азовского моря. До этого представители республики сообщали о минометном обстреле окрестностей Донецка. Народная милиция открыла ответный огонь.

До этого власти республики фиксировали переброску военной техники ВСУ. Глава республики Денис Пушилин указывал на признаки подготовки украинской армии к провокациям.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Народная милиция ДНР: ВСУ планируют высадку морского десанта на побережье Азовского моря
украина всу донбасс
Комментировать