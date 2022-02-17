Народная милиция ДНР: ВСУ планируют высадку морского десанта на побережье Азовского моря

Донецк, 17 февраля. Украинские военные планируют высадку десанта на побережье Азовского моря. О планах ВСУ сообщили представители Народной милиции Донецкой Народной Республики на фоне обострения ситуации в прифронтовой зоне.

Представители Народной милиции ДНР в четверг заявили, что украинские военные планируют отправить десантников на побережье Азовского моря. До этого представители республики сообщали о минометном обстреле окрестностей Донецка. Народная милиция открыла ответный огонь.

До этого власти республики фиксировали переброску военной техники ВСУ. Глава республики Денис Пушилин указывал на признаки подготовки украинской армии к провокациям.